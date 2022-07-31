Кризис в Германии способствует "возвращению мрачных девяностых" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономическая ситуация в Германии достигла того, что теперь ее можно сравнивать с обстановкой 1990-х годов, когда произошло объединение ГДР И ФРГ. Об этом в статье для Libеration написал корреспондент Кристоф Бурдуазо.

- По итогам второго квартала Берлин демонстрирует одни из самых худших показателей в зоне евро ... Крупнейшая экономика Европы начала стагнировать и находится на грани рецессии, - отмечает автор публикации.

В статье подчеркивается, что кризис сказывается не только на внутреннем потребительском спросе, но и на деловом климате страны.

Ранее журналист Марк Фридрих в колонке для Deutsche Wirtschaft Nachrichten писал, что санкции против России положат конец немецкой бизнес-модели. Автор статьи привел данные по внешнеторговому балансу Германии с начала 2022-го года. Как оказалось, профицит торговли в мае уменьшился до полумиллиарда евро.