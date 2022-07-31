Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире31 июля 2022 19:59

Полиция Косово сообщила о выстрелах в свою сторону

В результате никто не пострадал
София ГОНЧАРОВА
Полиция Косово сообщила о выстрелах в свою сторону. Фото: Кадр видео

Полиция Косово сообщила о выстрелах в свою сторону. Фото: Кадр видео

Ночью 31 июля полиция самопровозглашенного Косово сообщила о выстрелах в свою сторону, уточняя, что никто не пострадал.

- Косовская полиция официальную сообщает, что в некоторых местах были слышны выстрелы,... (в том числе) в сторону полицейских подразделений... обошлось без раненых, - уточнили в ведомстве.

Тем временем, Минобороны Сербии опровергло участие армии страны в ситуации на границе с самопровозглашенным Косово.

Ранее сербские СМИ сообщили о выстрелах на границе с Косово, в городах на севере включили воздушную тревогу.

Напомним, обстановка на границе Сербии и Косово весь воскресный день 31 июля остается напряженной. Ближе к вечеру в соцсетях появились сообщения со ссылкой на жителей приграничных территорий об одиночных выстрелах. По неподтвержденным данным, в районе погранперехода Яринье огнестрельное ранение получил гражданин Сербии.