Полиция Косово сообщила о выстрелах в свою сторону. Фото: Кадр видео

Ночью 31 июля полиция самопровозглашенного Косово сообщила о выстрелах в свою сторону, уточняя, что никто не пострадал.

- Косовская полиция официальную сообщает, что в некоторых местах были слышны выстрелы,... (в том числе) в сторону полицейских подразделений... обошлось без раненых, - уточнили в ведомстве.

Тем временем, Минобороны Сербии опровергло участие армии страны в ситуации на границе с самопровозглашенным Косово.

Ранее сербские СМИ сообщили о выстрелах на границе с Косово, в городах на севере включили воздушную тревогу.

Напомним, обстановка на границе Сербии и Косово весь воскресный день 31 июля остается напряженной. Ближе к вечеру в соцсетях появились сообщения со ссылкой на жителей приграничных территорий об одиночных выстрелах. По неподтвержденным данным, в районе погранперехода Яринье огнестрельное ранение получил гражданин Сербии.