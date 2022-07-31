Премьер Испании Педро Санчес в срочном порядке покидает Белград

Премьер Испании Педро Санчес в срочным порядке покидает Белград Фото: REUTERS

Премьер Испании Педро Санчес в ночь с 31 июля в срочном порядке покидает Белград. Отмечается, что политик был в сербской столице с визитом и должен был вылететь обратно завтра.

- В связи с обострением ситуации на границе с Сербией Санчес покидает страну раньше, - говорится в сообщении в телеграм-канале RT.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявлял, что армия самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа намерена напасть на северную часть Сербии. А незадолго до этого заявления Вучич сообщил, что ночью полиция самопровозглашенного Косово начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами.

Сербский лидер призывал косовоалбанских властей к соблюдению мира и заявил, что в случае агрессивных действий в отношении сербов в Косово "Сербия победит".