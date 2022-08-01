Силы НАТО в Косово заявили о готовности вмешаться, если "стабильность страны окажется под угрозой" Фото: REUTERS

Силы НАТО в Косово заявили о готовности вмешаться, если "стабильность страны окажется под угрозой". Об этом говорится в заявлении организации в Twitter.

- Общая ситуация с безопасностью в северном муниципалитете Косово (продолжает оставаться) довольно напряженной. Миссия KFOR ("Силы для Косово") под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность (в регионе) будет поставлена под угрозу, - сказано в посте.

KFOR пока призывает стороны возобновить переговоры и необходимость их продолжения для установления мира и безопасности в регионе.

Напомним, 31 июля на границе Косово и Сербии начала нарастать напряженность. По сообщениям местных СМИ, сейчас там слышны выстрелы, а в городах включили сирену. Тем временем, Минобороны Сербии опровергло участие армии страны в ситуации с самопровозглашенным Косово.