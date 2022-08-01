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Политика31 июля 2022 22:34

Президент Сербии Вучич поблагодарил Россию за поддержку в ситуации с Косово

В частности, он выразил слова благодарности представителям российского МИД
София ГОНЧАРОВА
Президент Сербии Вучич поблагодарил Россию за поддержку в ситуации с Косово

Президент Сербии Вучич поблагодарил Россию за поддержку в ситуации с Косово

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с послом РФ Александром Боцан-Харченко поблагодарил Россию за активную поддержку суверенитета и территориальной целостности страны в связи с обострением ситуации в Косово.

- Особенно хочу поблагодарить ... представителей МИД России, которые точно заметили то, что происходит, и реагировали очень и очень корректно, - заявил Вучич по телефону в эфире TV Pink.

До этого Вучич рассказывал, что ситуация в Косово и Метохии сейчас очень сложная. Глава государства также призвал сербов и албанцев сохранить мир.

Ранее официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявляла, что решение "властей" в Приштине начать применение новых правил о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров сербов – это очередной шаг к их изгнанию из Косово.

Напомним, сегодня на границе Косово и Сербии нарастает напряженность: слышны выстрелы, в городах включили сирену. Министерство обороны Сербии опровергло участие армии страны в ситуации с самопровозглашенным Косово.