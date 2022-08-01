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Экономика1 августа 2022 0:58

Запрет на импорт российского угля Евросоюзом вступает в силу с 1 августе 2022 года

Такое решение - одна из санкционных мер Запада против российской стороны
София ГОНЧАРОВА
Запрет на импорт российского угля Евросоюзом вступает в силу с 1 августе 2022 года

Запрет на импорт российского угля Евросоюзом вступает в силу с 1 августе 2022 года

Фото: REUTERS

С 1 августа 2022 года в силу вступает полный запрет на поставки российского угля в страны Европейского союза. Такое решение - одна из санкционных мер Запада против российской стороны.

Отмечается, что данная мера была внесена в пятый пакет санкций ЕС, который был принят еще в начале апреля текущего года. Документ подразумевает постепенный отказ от импорта российского угля. А с 1 августа текущего года, согласно этому пакету, страны союза вводят полный запрет на поставки угля из РФ.

Ранее сайт KP.RU писал, что ЕС существенно нарастил поставки угля из Казахстана, готовясь к угольному эмбарго против России, которое начнет действовать с 1 августа 2022 года.

Так, в марте 2022 года объем поставок казахского угля составил 150 тысяч тонн, а в июне – 400 тысяч тонн. При этом с марта по июнь 2021 года импорт этого вида топлива из Казахстана в Европейском союзе составлял в среднем 100 тысяч тонн.