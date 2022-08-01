В Россию с Украины и Донбасса прибыли более 3 млн беженцев

В Россию из Украины и республик Донбасса прибыли уже более 3 миллионов беженцев. Фото: REUTERS

Более трех миллионов беженцев прибыли в Россию с территории Украины и Донбасса по состоянию на 1 августа 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, половина беженцев являются гражданами республик ЛДНР.

«По последним данным, границу с РФ пересекли более 3 млн человек, включая 478 тыс. детей. Половина из них - граждане ДНР и ЛНР», - рассказал источник.

Сообщается, что общая сумма единовременных материальных выплат беженцам из Украины и республик Донбасса составляет 5,3 млрд рублей. Сейчас в пунктах временного размещения на территории России находятся более 33 тыс. человек, в том числе 11 тыс. детей.

Тем временем посол Украины Мельник обвинил Германию в отсутствии гостеприимства к украинским беженцам, а в Норвегии украинские беженцы подумывают о проституции ради выживания.