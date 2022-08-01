16 кораблей ожидают вывоза зерна в портах Украины Фото: REUTERS

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в понедельник, 1 августа, заявил, что 16 кораблей ожидают вывоза зерна в портах страны.

Еще 16 кораблей ждут своей очереди в портах Великой Одессы», - заявил глава ведомства.

Он подтвердил сообщение СМИ о том, что сегодня, 1 августа, в 09:15 впервые с 24 февраля должно отправиться судно, «загруженное украинской едой», которое выйдет из Одесского порта под флагом Сьерра-Леоне и направляется в порт Триполи в Ливане.

«Будет двигать коридор, безопасность которого подтверждена нашими партнёрами-гарантами - ООН и Турция. На его доске 26 тысяч тонн украинской кукурузы», - добавил министр.

Напомним, 22 июля, Турция, Россия, Украина и Организация Объединенных Наций подписали соглашение о вывозе зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Стороны также оговорили, что для выполнения этого соглашения в Стамбуле создают совместный координационный центр.