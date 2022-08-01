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В мире1 августа 2022 7:56

Япония озабочена принятием в России Морской доктрины с упоминанием Курил

В Токио будут тщательно отслеживать действия армии РФ в районе Курильских островов
Александр КИСЛОВ
Экспедиция Минобороны России совместно со специалистами Русского географического общества на Курильский остров Матуа, 2016 г.

Экспедиция Минобороны России совместно со специалистами Русского географического общества на Курильский остров Матуа, 2016 г.

Фото: Александр КОЦ

Власти Японии негативно воспринимают упоминание Курильских островов в утвержденной Владимиром Путиным Морской доктрине РФ в качестве «важной территории» для Москвы. С таким заявлением выступил замгенсекретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара.

По его словам, сейчас Токио тщательно отслеживает передвижение российской армии вокруг района «северных территорий», как в Японии принято называть входящие в состав РФ Курильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

«Мы внимательно следим за движениями российской армии вокруг нашей страны, включая «северные территории», — цитирует РИА Новости заявление чиновника на пресс-конференции.

Ранее японские власти резко раскритиковали решение России провести учения на Курильских островах. В Токио потребовали от РФ отказаться от подобных планов. Однако в российском министерстве иностранных дел, реагируя на данное заявление, отметили, что подобные высказывания руководства Японии неуместны, ведь Курилы являются территорией РФ.