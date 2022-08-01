Япония озабочена принятием в России Морской доктрины с упоминанием Курил

Экспедиция Минобороны России совместно со специалистами Русского географического общества на Курильский остров Матуа, 2016 г. Фото: Александр КОЦ

Власти Японии негативно воспринимают упоминание Курильских островов в утвержденной Владимиром Путиным Морской доктрине РФ в качестве «важной территории» для Москвы. С таким заявлением выступил замгенсекретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара.

По его словам, сейчас Токио тщательно отслеживает передвижение российской армии вокруг района «северных территорий», как в Японии принято называть входящие в состав РФ Курильские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

«Мы внимательно следим за движениями российской армии вокруг нашей страны, включая «северные территории», — цитирует РИА Новости заявление чиновника на пресс-конференции.

Ранее японские власти резко раскритиковали решение России провести учения на Курильских островах. В Токио потребовали от РФ отказаться от подобных планов. Однако в российском министерстве иностранных дел, реагируя на данное заявление, отметили, что подобные высказывания руководства Японии неуместны, ведь Курилы являются территорией РФ.