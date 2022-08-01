Песков заявил, что Россия поддерживает Сербию в ситуации вокруг непризнанного Косова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва поддерживает Белград в ситуации вокруг непризнанной республики Косова. Такое заявление в понедельник, 1 августа, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, назвав требования властей края к сербам, проживающим на севере, «абсолютно необоснованными».

«Мы, безусловно, абсолютно поддерживаем Сербию. Мы рядом с косовскими сербами», - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что страны, признавшие независимость Косова, должны предостеречь власти края от непродуманных шагов, а права проживающих на этой территории сербов должны быть соблюдены.

«Страны, которые признали Косово и выступили гарантами, должны употребить все свое влияние для того, чтобы предостеречь власти Косова на предмет принятия каких-то непродуманных шагов, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности», - заявил он.

Напомним, с 1 августа 2022 года правительство непризнанной республики Косово вводит запрет на документы, который выдали в Сербии. Как писал сайт kp.ru, Белград заявил о принятии исключительных усилий для того, чтобы убедить отложить все эти спорные меры, отметив, что «акция Приштины» готовилась давно.