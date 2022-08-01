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Политика1 августа 2022 11:20

Российский посол в Сербии обвинил Запад в искажении ситуации в Косово

Заявления западных стран по ситуацию в Косово в РФ предлагают не принимать всерьез
Александр КИСЛОВ
Посол РФ в Белграде считает, что ЕС вопреки ранее достигнутым официальным договоренностям не выполняет функций посредника между Сербией и Косово. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Посол РФ в Белграде считает, что ЕС вопреки ранее достигнутым официальным договоренностям не выполняет функций посредника между Сербией и Косово. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Западные страны намеренно искажают ситуацию в Косово и не хотят разбираться в глубоких проблемах региона. С таким заявлением выступил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Посол РФ в Белграде считает, что ЕС вопреки ранее достигнутым официальным договоренностям не выполняет функций посредника между Сербией и Косово.

«Запад сознательно преподносит поверхностную картину и не хочет вскрывать глубинные проблемы, которые созданы по его же, Запада, вине, или, прежде всего, Евросоюза. На основе резолюции генассамблеи ООН он должны выполнять обязанность и нести ответственность эффективного и честного посредника, что он не делает», — сообщил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее депутат Госдумы РФ от «Единой России» Олег Морозов допустил возможность начала военного конфликта между Сербией и Косово. По его мнению, в боевых действиях абсолютно точно примут участие военные НАТО. Именно Североатлантический альянс Морозов считает главным бенефициаром возможной новой войны на Балканах. Он добавил, что Запад всеми силами пытается наказать Сербию за ее пророссийскую позицию.