Германии предрекли наступление катастрофы через три месяца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германии осталось три месяца для предотвращения катастрофы, которая может возникнуть из-за нехватки природного газа этой зимой. Об этом пишет издание Bloomberg.

«Несмотря на то, что сейчас разгар лета, у Берлина мало времени, для предотвращения дефицита», - отмечает здание.

В публикации говорится, что именно нерешительная политика канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также его медлительность в отношении сокращения зависимости от российского газа привела к подобной ситуации.

Авторы статьи обращают внимание на то, что президентский дворец в Берлине больше не освещается по ночам, а Ганновер объявил об отключении горячей воды в душевых в бассейнах и спортивных залах. «И это только начало кризиса, который прокатится по всей Европе», - предупреждает издание.

Кроме того, указывается на то, что усилия Бундестага по обеспечению альтернативных поставок энергоресурсов терпят неудачу. «Страна не может рассчитывать даже на Францию, неисправные ядерные реакторы которой, наоборот, грозят усугубить кризис», - говорится статьи, где также отмечается угроза волнений в случае нехватки энергии.