Суд ДНР рассмотрит уголовное дело еще пятерых иностранных наемников, сдавшихся в плен в Мариуполе Фото: REUTERS

Верховный суд в Донецкой Народной Республики (ДНР) рассмотрит уголовное дело в отношении трех британских граждан, а также шведа и хорвата, которые входили вооруженные формирования на Украине, в том числе в националистическую группировку «Азов» (в отношении радикального формирования в России возбуждены уголовные дела). Такое заявление в понедельник, 1 августа, сделали в пресс-службе судебной инстанции.

«В производство апелляционной палаты Верховного суда ДНР поступило уголовное дело в отношении Густавссона Матиаса, Пребега Векослава, Хардинга Джона, Хили Дилана и Хилла Эндрю, являющихся иностранными гражданами, которые обвиняются в наемничестве», — приводит ТАСС слова представителя суда.

Как заявили в суде, на данный момент дата слушания, а также формат заседаний не определены. Уточняется, что все наемники были взяты в плен в Мариуполе, в том числе на металлургическом заводе «Азовсталь».

Сообщается, что подданные Великобритании отказались сотрудничать со следствием, а также давать какие-либо показания по делу, а гражданин Швеции, взятый в плен на территории «Азовстали», отверг обвинение об участии в боевых действиях на территории ДНР.

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что некоторые страны - члены Североатлантического альянса оказывают негласную поддержку вербовке иностранцев Украиной.