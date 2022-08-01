Байден заявил о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением

Байден заявил о готовности к переговорам с Москвой о новой системе контроля за вооружениями. Фото: REUTERS

Вашингтон готов обсуждать с Москвой новую концепцию контроля над вооружениями, которая должна прийти на смену СНВ-3. Об этом в понедельник 1 августа заявил президент США Джо Байден. Заявление Байдена по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке опубликовано на официальном сайте Белого дома.

Байден назвал условие, при котором его администрация готова вести переговоры с РФ по новой системе контроля за вооружениями.

«Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю за ядерными вооружениями», - заявил президент США, добавив, что в обсуждении новой системы контроля за вооружениями должен участвовать также и Китай.

Срок действия СНВ-3 истекает в 2026 году.

Напомним, в феврале 2021 года вступило в силу соглашение между Россией и Соединенными Штатами о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Договор был продлен на пять лет.