Генсек ООН Гутерриш надеется, что шагом к миру на Украине станет отправка первого судка с зерном из Одессы

Антониу Гутерриш считает крайне важным соглашение о вывозе зерна по Черному морю Фото: REUTERS

В ООН надеются на то, что начало работы механизма по экспорту зерна по Черному морю может стать первым шагом к миру на Украине. С таким заявлением выступил генсек организации Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН приветствовал отправку из порта Одессы первого судна с украинским зерном. «Я надеюсь, что сегодняшние новости станут шагом в направлении к этой цели ради народов Украины и России и ради всего мира», - цитирует Гутерриша ТАСС.

По его словам, всемирная продовольственная программа ООН вскоре планирует закупить порядка 30 тысяч тонн зерна с вывозом из Одессы на специально зафрахтованном судне.

Ранее в ООН заявили, что зерновая сделка снизит издержки в экспорте России. Западные СМИ (в частности, британские издания Independent и Daily Mail) расценили соглашение по вывозу украинского зерна как свидетельство того, что фактически Москва и Киев впервые после начала спецоперации РФ на Украине смогли прийти к соглашению. Причиной этого явилось желание преодолеть мировой продовольственный кризис, спасти от смерти людей в бедных странах мира.