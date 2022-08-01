Минобороны России подтвердило выход первого судна с зерном из Одессы

Минобороны России подтвердило отправку судна с зерном из порта Одессы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство обороны России подтвердило, что 1 августа из порта Одессы вышло первое судно с грузом зерна в рамках подписанной 22 июля в Стамбуле зерновой инициативы.

Сообщается, что судно «Разони» под флагом Съерра-Леоне везет из Украины груз кукурузы. Оно вышло из Одессы в 9.20 по московскому времени и направляется в Стамбул. К месту назначения судно планирует прибыть 2 августа.

«Морской коридор, по которому движется судно «Разони», проходит в северо-западной части Черного моря», - уточнили в Минобороны.

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал отправку первого судна с украинским зерном и заявил, что в рамках продовольственной программы ООН закупит и вывезет с Украины 30 тысяч тонн пшеницы.

Ранее министр инфраструктуры Украины сообщил, что еще 16 кораблей ждут вывоза зерна в портах страны.