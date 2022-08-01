Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика1 августа 2022 10:19

Минобороны России подтвердило выход первого судна с зерном из Одессы

Судно «Разони» под флагом Съерра-Леоне везет из Украины в Стамбул груз кукурузы
Мария ПАВЛОВА
Минобороны России подтвердило отправку судна с зерном из порта Одессы.

Минобороны России подтвердило отправку судна с зерном из порта Одессы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство обороны России подтвердило, что 1 августа из порта Одессы вышло первое судно с грузом зерна в рамках подписанной 22 июля в Стамбуле зерновой инициативы.

Сообщается, что судно «Разони» под флагом Съерра-Леоне везет из Украины груз кукурузы. Оно вышло из Одессы в 9.20 по московскому времени и направляется в Стамбул. К месту назначения судно планирует прибыть 2 августа.

«Морской коридор, по которому движется судно «Разони», проходит в северо-западной части Черного моря», - уточнили в Минобороны.

Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал отправку первого судна с украинским зерном и заявил, что в рамках продовольственной программы ООН закупит и вывезет с Украины 30 тысяч тонн пшеницы.

Ранее министр инфраструктуры Украины сообщил, что еще 16 кораблей ждут вывоза зерна в портах страны.