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В мире1 августа 2022 15:14

Генсек ООН призвал сокращать все виды ядерного вооружения

Человечество отделяет от ядерного уничтожения лишь один просчет, отметил Гуттериш
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

Фото: REUTERS

Сегодня в мире возникла необходимость принять новые обязательства по сокращению всех видов ядерных арсеналов, а также активизировать соглашения и механизмы по разоружению и нераспространению ядерного вооружения, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

«Сегодня человечество отделяет лишь одно недоразумение, один просчет от ядерного уничтожения. Нам как никогда необходим Договор о нераспространении ядерного оружия. Это возможность выработать меры, которые помогут избежать верной катастрофы», – сказал он на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Как отметил генсек ООН, в настоящее время геополитическая напряженность достигла нового максимума. По его мнению, на смену сотрудничеству приходит конкуренция, а недоверие заменило диалог.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями.