Генсек ООН призвал сокращать все виды ядерного вооружения

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Фото: REUTERS

Сегодня в мире возникла необходимость принять новые обязательства по сокращению всех видов ядерных арсеналов, а также активизировать соглашения и механизмы по разоружению и нераспространению ядерного вооружения, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

«Сегодня человечество отделяет лишь одно недоразумение, один просчет от ядерного уничтожения. Нам как никогда необходим Договор о нераспространении ядерного оружия. Это возможность выработать меры, которые помогут избежать верной катастрофы», – сказал он на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Как отметил генсек ООН, в настоящее время геополитическая напряженность достигла нового максимума. По его мнению, на смену сотрудничеству приходит конкуренция, а недоверие заменило диалог.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил о готовности обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями.