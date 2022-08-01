Британия ослабила санкции против России в сфере страхования в авиационной отрасли Фото: Сергей ГАПОН

Великобритания ослабила санкции в отношении России, связанные со страхованием в авиационной отрасли, сообщает Министерство внешней торговли Соединенного Королевства.

«Генеральная лицензия позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии», – сказано в распространенном ведомством сообщении.

Послабления не коснутся военных товаров и технологий.

В начале марта власти Великобритании ввели запрет на поставки в Россию авиационной и космической продукции и технологий. Решение связано с военной спецоперацией на Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее Евросоюз снял запрет на поставки некоторых товаров и услуг для авиационной отрасли в Россию. Решение связано с «требованиями международных стандартов авиабезопасности Международной организации гражданской авиации» (ICAO), сказано на сайте Совета. Таким образом, техническая поддержка в авиаотрасли будет разрешена в той степени, в какой это необходимо для обеспечения работы ICAO по разработке технических стандартов.