Блинкен выступил с жестким заявлением о готовности США применить ядерное оружие

Блинкен заявил, что США готовы применить ядерное оружие, но только в экстремальных условиях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты будут рассматривать возможность применения ядерного вооружения только в экстремальных условиях и для защиты своих жизненных интересов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«США будут рассматривать применение ядерного оружия только в экстремальных условиях – с целью защиты жизненных интересов США и наших союзников», – заявил глава Госдепа на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Как отметил Блинкен, пока существуют ядерные вооружения, главной ролью ядерного оружия США является сдерживание ядерных атак на Соединенные Штаты, их партнеров и союзников.

Как писал сатй KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому такая война никогда не должна быть развязана. Российский лидер направил приветствие участникам и гостям конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.