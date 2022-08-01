«Оно нам вообще надо?» Медведев скептически отреагировал на предложение США вернуться к продлению СНВ-3

Медведев сомневается в целесообразности продления СНВ-3 Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал предложение Соединенных Штатов вернуться к переговорам по продлению Договора об ограничении стратегических и наступательных вооружений. По мнению политика, продление ДСНВ нецелесообразно в нынешних условиях.

«Байден скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы. И что нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году…Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. И не мы в ней виноваты. Ну и главное…Оно нам вообще надо? Мир стал другим», – написал замглавы Совбеза России в Telegram.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой новую концепцию контроля над вооружениями, которая должна прийти на смену СНВ-3. Он назвал условие, при котором его администрация готова вести переговоры с РФ по новой системе контроля за вооружениями. По его мнению, Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю за ядерными вооружениями.