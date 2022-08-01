Медведев считает, что сегодняшняя ситуация гораздо хуже холодной войны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодняшняя ситуация в области мировой безопасности гораздо хуже, чем во времена холодной войны, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Байден скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы. И что нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году. Все это, конечно, хорошо, тем не менее замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты», – написал политик в Telegram.

Вместе с тем Медведев усомнился в целесообразности продления Договора об ограничении стратегических и наступательных вооружений.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой новую концепцию контроля над вооружениями, которая должна прийти на смену СНВ-3. По его мнению, Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю за ядерными вооружениями.