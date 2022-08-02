В США сочли несерьезным ответ России на предложения по обмену заключенными Фото: REUTERS

Американская администрация сочла несерьезным ответ со стороны российского правительства на предложения по обмену заключенными.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сами Соединённые Штаты считают, что выдвинули РФ содержательное предложение.

- Было сделано ответное предложение. Мы его не рассматриваем в качестве серьезного ответного предложения, - заявила она журналистам на брифинге. - То, что мы (американские власти) услышали (в ответ от Москвы) ...было недобросовестным.

Накануне США предложили России обменяться заключенными. Так, американская сторона оказалась согласна выдать РФ предпринимателя Виктора Бута. Вместо него Штаты хотят, чтобы РФ согласилась выдать им баскетболистку Бриттни Грайнер и шпиона Пола Уилана.

После этого экс-президент Штатов Дональд Трамп заявил, что не считает "очень удачной" идеей возможный такой обмен.