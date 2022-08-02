AP: США ликвидировали в Афганистане главаря "Аль-Каиды"* Аз-Завахири Фото: Михаил ФРОЛОВ

На минувших выходных силы Соединенных Штатов в результате контртеррористической операции в Афганистане уничтожили одного из главарей "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири, пишет Associated Press.

Отмечается, что удар был нанесен по расположенному в Кабуле дому, где и укрывался главарь террористической организации, в тот момент он был на балконе. Всего США выпустили две ракеты Hellfire с беспилотника. Американская сторона убеждена, в результате удара был уничтожен аз-Завахири, а его родные или кто-либо еще в ходе американской операции не пострадали.

- Операция прошла успешно, жертв среди гражданского населения нет, - сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

Напомним, в прошлом году американские спецслужбы предупреждали, что уже через один или два года террористическая группировка "Аль-Каида"* сможет восстановиться и совершить новые теракты на территории Соединенных Штатов.

*Запрещенная в России террористическая организация