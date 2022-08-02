Зеленский поручил кабмину проработать вопрос вручения повесток на улице Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский 1 августа заявил, что поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать вопрос с вручением на Украине повесток на улице, заправках (АЗС) и блокпостах.

Так политик отреагировал на появившуюся на сайте офиса Зеленского петицию о запрете вручения повесток призывникам в перечисленных местах.

- Я обратился к премьер-министру с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос в контексте соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе, - заявил президент Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля объявил, что издал указ о призыве резервистов в украинскую армию в особый для страны период. По его словам, речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву. Политик полагает, что это позволит повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке.