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Политика2 августа 2022 0:02

Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань

Постпред КНР при ООН назвал опасным возможный визит Пелоси на Тайвань
София ГОНЧАРОВА
Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань

Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань

Фото: REUTERS

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь предупредил, что визит представителя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может навредить американско-китайским отношениями.

- Этот визит рискует подорвать отношения между странами, - заявил Цзюнь во время своего выступления на пресс-конференции.

Дипломат отметил, что американской стороне следует понимать последствия такого шага. Кроме того, он напомнил, что Тайвань - неотъемлемая часть Китая.

Ранее сайт KP.RU писал, что в китайском МИД заявляли применении Пекином эффективных силовых мер в случае визита спикера Нэнси Пелоси на Тайвань. В ведомстве заявили, что китайская армия "не будет сидеть сложа руки".

После этого Лицзянь заявил, что визит американского политика на Тайвань дестабилизирует ситуацию в Тайваньском проливе, а также нанесет удар по отношениям между Пекином и Вашингтоном.