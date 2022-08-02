Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань Фото: REUTERS

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь предупредил, что визит представителя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может навредить американско-китайским отношениями.

- Этот визит рискует подорвать отношения между странами, - заявил Цзюнь во время своего выступления на пресс-конференции.

Дипломат отметил, что американской стороне следует понимать последствия такого шага. Кроме того, он напомнил, что Тайвань - неотъемлемая часть Китая.

Ранее сайт KP.RU писал, что в китайском МИД заявляли применении Пекином эффективных силовых мер в случае визита спикера Нэнси Пелоси на Тайвань. В ведомстве заявили, что китайская армия "не будет сидеть сложа руки".

После этого Лицзянь заявил, что визит американского политика на Тайвань дестабилизирует ситуацию в Тайваньском проливе, а также нанесет удар по отношениям между Пекином и Вашингтоном.