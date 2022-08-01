МИД Китая вновь предупредил США об «очень серьезных последствиях» визита Пелоси на Тайвань Фото: REUTERS

Пекин применит эффективные силовые меры в случае визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь, отметив, что речь идет об «очень серьезных последствиях».

«Если Пелоси посетит Тайвань, это будет грубым вмешательством во внутреннюю политику Китая … и приведет к очень серьезным последствиям. Народно-освободительная армия Китая не будет сидеть сложа руки», - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Лицзянь заявил, что визит американского политика на Тайвань дестабилизирует ситуацию в Тайваньском проливе, а также нанесет удар по отношениям между Пекином и Вашингтоном. «Китай обязательно примет решительные и эффективны контрмеры», - отметил он.

Напомним, накануне издание Global Times заявило, что самолет Пелоси может попытаться сесть на Тайване под предлогом неисправности или необходимости дозаправки. Позже СМИ заявили, о планах политика приземлиться в столице Тайваня Тайбэе во вторник, 2 августа. При этом, как писал сайт kp.ru, в минувшие воскресенье, 31 июля, спикер объявила свою программу визита в Азию, не упомянув Тайвань.