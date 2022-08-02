Звонок Меркель Путину шокировал президента Польши: они говорили про "Северный поток -2"

Звонок Меркель Путину шокировал президента Польши Фото: REUTERS

Польский лидер Анджей Дуда заявил, что пришел в шок, когда узнал про звонок бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель российскому президенту Владимиру Путину.

В интервью для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung политик рассказал, что лидеры двух стран вели разговор про газопровод "Северный поток - 2". В частности, обсуждение касалось прошлогоднего заявлении Берлина и Вашингтона, согласно которому для реализации проекта нужно было обеспечить продолжение поставок российского газа через Украину после 2024 года.

- В 2021 году последовало соглашение между Байденом и Меркель ... тогда США отказались от противодействия трубопроводу... но прямо в тот же вечер Меркель созвонилась с Путиным. Я был шокирован. Это надо понимать не только как акт равнодушия, но как акт враждебности по отношению к Восточной Европе, - заявил президент Польши Дуда.

Он также добавил, что, по его мнению, сейчас отношения между Варшавой и Берлином находятся в самом худшем состоянии с 1990 года.

Ранее сайт KP.RU писал, что в 2021 году (на тот момент еще действующий) канцлер Германии Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину, чтобы обсудить завершение строительства "Северного потока - 2". В Кремле лишь в общих словах описали беседу.