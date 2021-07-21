Путин и Меркель обсудили "Северный поток-2"

Состоялся телефонный разговор Ангелы Меркель и Владимира Путина. Фото: REUTERS

Ганцлер Германии Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину, чтобы обсудить завершение строительства Северного потока-2. В Кремле лишь в общих словах описали беседу.

«Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза. Ангела Меркель проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с Президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне. Владимир Путин дал соответствующие комментарии», - говорится в сообщении на официальном портале президента.

Ранее западные СМИ заявили, что Берлин и Вашингтон заключили сделку по поводу газопровода. Детали пока не известны, но политологи уверены, что США готовы отдать судьбу проекта полностью в руки Германии. В том числе, это значит, что и с Киевом канцлеру придется разбираться самому. Сейчас же украинский президент старается свои интересы защищать через Америку, а не Европу.

Путин и Меркель в разговоре коснулись транзита газа по территории Украины.

«Президент России и канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года», - сообщили в Кремле.

Кроме этого, Путин напомнил Меркель, что Киев принял закон «О коренных народах Украины», который дискриминирует русских. Наш президент подчеркнул, что ситуация в Донбассе может решиться только через выполнение минских договоренностей 2015 года.

Раньше глава государства обращал внимание, что в последнее время руководство Незалежной не делает ничего для достижения мира на своей территории. Более того, Киев принимает решения, которые идут в разрез с минскими договоренностями, и которые очевидно не примут в Донецке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О чем Германия и США договорились по «Северному потоку-2»

Стали известны детали исторического соглашения (подробности)