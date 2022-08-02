Аэропорт Тайбэя «Таоюань» получил угрозы о трех заложенных бомбах для срыва визита Пелоси Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аэропорт тайваньской столицы Тайбэя «Таоюань» получил письмо с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах для срыва визита спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.

По информации Global Times, администрация аэропорта оповестила службу безопасности, Министерство транспорта, Управление гражданской авиации и полицию. В настоящее время выясняется, кем было отправлено письмо.

Пока эвакуации из аэропорта не объявлялось, но сотрудников призвали быть бдительными. Стоит отметить, что прибытие Пелоси ожидалось в другой аэропорт Тайбэя.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей США прилетела в Малайзию.

Как писал сайт KP.Ru, одним из следующих мест, которые посетит Пелоси в ходе азиатского турне, может стать Тайвань. Китайские эксперты полагают, что этот визит спикера Палаты представителей Конгресса США может ограничиться транзитным пребыванием в аэропорту Тайбэя.