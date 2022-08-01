China Morning Post: Поездка Нэнси Пелоси на Тайвань может ограничиться транзитным пребыванием

Спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Фото: EAST NEWS

Визит спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань может ограничиться транзитным пребыванием в аэропорту Тайбэя, полагают эксперты, опрошенные газетой South China Morning Post.

Так, профессор международных отношений Национального университета Чэнчи в Тайбэе Хуан Куйбо предположил, что визит Пелоси будет осуществлен не в качестве частного лица, однако спикер Палаты представителей США может прибыть на Тайвань на несколько часов для встречи в транзитной зоне аэропорта с главой администрации острова Цай Инвэнь. Формально Пелоси не будет находиться на территории Тайваня, отметил он.

По мнению Куйбо, визит члена Конгресса США на Тайвань, вероятнее всего, приведет к ухудшению отношений между Вашингтоном и Пекином. Тем не менее после отставки Пелоси в ноябре 2022 у нового спикера Палаты представителей будет возможность перезагрузить отношения, считает профессор.

Напомним, самолет, на котором находится Пелоси, вылетел из аэропорта Гонолулу на Гавайских островах.

Как писал сайт KP.RU, ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Белый дом предупредил спикера палаты представителей о рисках визита на Тайвань. По данным телеканала, представители Пентагона и Белого дома пытались убедить политика в рискованности подобного визита, однако напрямую не советовали отказаться от поездки.