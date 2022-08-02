Пелоси может прилететь на Тайвань на специальном самолете

Нэнси Пелоси Фото: REUTERS

Маловероятно, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прилетит на Тайвань регулярным рейсом. Об этом свидетельствует расписание самолетов из Малайзии, где находится американский политик.

Тайваньское издание "Цзыю шибао" сообщило, что прибытие Пелоси в Тайвань запланировано на 17:20 по московскому времени. По данным журналистов, спикера Палаты представителей Конгресса США будут встречать в аэропорту Суньшань.

Как следует из расписания, регулярные рейсы в этот аэропорт из Малайзии отсутствуют. Следовательно, наиболее вероятно, что политик воспользуется спецбортом.

Существует еще вариант прибытия в Таоюнь, однако он менее вероятен, так как безопасность политика легче обеспечить в черте города, где находится как раз аэропорт Суньшань.

Как ранее писал сайт KP.RU, 2 августа 2022 года Нэнси Пелоси прилетела в Малайзию. Журналисты уточнили, что спецборт с американским политиком приземлился на аэродроме королевских Военно-воздушных сил в Субанге.

Напомним, стало известно, что Нэнси Пелоси все же посетит Тайвань. Объявлено, что визит запланирован на 2-3 августа. Предположительно, Пелоси побывает в тайваньском парламенте и встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь.