Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию

Нэнси Пелоси Фото: REUTERS

Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси прилетела в Малайзию. Об этом сообщает местное новостное агентство Bernama.

Журналисты уточнили, что спецборт с американским политиком приземлился на аэродроме королевских Военно-воздушных сил в Субанге.

По информации агентства, Пелоси проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Исмаилом Сабри Яакобом и спикером нижней палаты парламента страны Азхаром Азизаном Харуном.

Как ранее писал сайт kp.ru, одним из следующих мест, которые посетит Пелоси в ходе азиатского турне, может стать Тайвань. Китайские эксперты полагают, что этот визит спикера Палаты представителей Конгресса США может ограничиться транзитным пребыванием в аэропорту Тайбэя.

Напомним, постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь предупредил, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань может серьезно навредить отношениям Китая и Соединенных Штатов. Дипломат отметил, что американской стороне следует понимать последствия такого шага. Кроме того, он напомнил, что Тайвань - неотъемлемая часть Китая.