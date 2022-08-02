Посол Таиланда заявил, что Путин будет желанным участником саммита АТЭС

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин будет желанным участником саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре 2022 года в Бангкоке. Об этом сообщил РИА Новости посол Таиланда в Москве России Сасиват Вонгсинсават.

"Мы очень ждем, что президент Путин снова приедет на саммит, - уточнил Вонгсинсват. - Наш премьер-министр уже организовал соответствующую работу по приглашению лидеров, уверен, что официальное приглашение скоро вышлют".

Дипломат также напомнил, что в этом году исполняется 125 лет со дня установления дипломатических отношений России и Таиланда, и визит Путина станет памятным событием.

Напомним, в 2021 году саммите АТЭС состоялся в Новой Зеландии. Встреча была посвящена восстановлению экономик, которые сильно пострадали во время пандемии.

На мероприятии Владимир Путин предстал перед собеседниками в белой рубашке, классическом черном костюме с синим галстуком и голубой накидке из шерсти мериноса с белым узором. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что накидку в Кремль передало посольство Новой Зеландии.