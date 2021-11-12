Путин отметил, что российская экономика вышла на допандемийный уровень

Владимир Путин предстал перед собеседниками в белой рубашке, классическом черном костюме с синим галстуком и голубой накидке из шерсти мериноса с белым узором. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин предстал перед собеседниками в белой рубашке, классическом черном костюме с синим галстуком и голубой накидке из шерсти мериноса с белым узором. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что накидку в Кремль передало посольство Новой Зеландии.

Это традиция АТЭС — лидеры надевают элементы одежды, традиционные для страны-председателя. На этот раз встреча прошла под руководством премьера Новой Зеландии Джасинды Ардерн. Вместе с Путиным такой неформальный обычай поддержали Филиппин, Китая, Таиланда, Канады и Чили. А вот, например, новоизбранный премьер-министр Японии Фумио Кисида примеру коллег не последовал.

В этом году встреча посвящена восстановлению экономик, которые сильно пострадали во время пандемии. По словам российского лидера, наша страна уже вышла на допандемийный уровень:

- Что касается России, мы уже вернулись на допандемийный уровень по росту ВВП. И в 2021 году, по нашим оценкам, он составит до 4,7%. Конечно, это не самый высокий в регионе рост, но и не самый низкий. Это для нашей экономики вполне хороший показатель.

В то же время, Путин обратил внимание, что коронавирус ещё далеко не побеждён. Более того, не исключено появление новых и даже более опасных штаммов. Поэтому, по мнению президента нужно работать сообща:

- Без преувеличения жизненно важно не ослаблять усилия по борьбе с пандемией, делать всё необходимое, чтобы укрепить системы здравоохранения наших стран, улучшить их ресурсное и технологическое обеспечение. И решению этих масштабных задач, безусловно, способствовало бы качественное наращивание международного сотрудничества в медицинской и фармацевтической сферах.

Но многие страны, которые нуждаются в вакцине не могут получить к ней доступ из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма, отметил президент. И добавил, что «Россия и дальше будет помогать всем нуждающимся странам поставками вакцин, медикаментов, оборудования, тест-систем, средств индивидуальной защиты».

Президент напомнил, что на последнем саммите «двадцатки» предложил проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцин и сертификатов.

- Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем быстрее можно будет в полной мере возобновить глобальную деловую и туристическую активность, - отметил глава российского государства.

Добавим, что следующим председателем в АТЭС будет Таиланд.