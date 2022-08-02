Росгвардия уничтожила 13 украинских операторов беспилотников в ЛНР Фото: сайт Росгвардии

Бойцы Росгвардии уничтожили в Луганской народной республике 13 украинских операторов беспилотных летательных аппаратов.

«В Луганской народной республике росгвардейцы в результате разведки зафиксировали координаты 13 операторов беспилотных летательных аппаратов противника. Операторы уничтожены огнем артиллерии», – сказано на сайте Росгвардии.

Как отмечается в сообщении, в ходе поисковых мероприятий в населенных пунктах ЛНР росгвардейцы изъяли 14 гранатометов иностранного производства, в том числе польский PG-7GM и 84-мм ручной противотанковый гранатомет AT4SC-RS.

Кроме того, были обнаружены два переносных зенитных ракетных комплекса, огнемет производства США M136A1, семь противотанковых управляемых ракет «ФАГОТ» и «КОРНЕТ», автомат Калашникова, 70 снарядов 122-мм калибра, 50 противотанковых и противопехотных мин, 13 гранат и более трех тысяч патронов различного калибра.

Как писал сайт KP.RU, ранее спецназ Росгвардии обнаружил в ЛНР крупный схрон ВСУ с оружием и боеприпасами.