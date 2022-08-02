Таиланд заявил о заинтересованности в российских энергоносителях и удобрениях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Таиланд заинтересован в поставках энергоносителей и удобрений из России, сообщил посол королевства в Москве Сасиват Вонгсинсават.

«Мы заинтересованы в продуктах ключевых российских индустрий, например, в удобрениях и энергоносителях», – сказал дипломат в беседе с РИА Новости.

Как отметил посол, что Бангкоку особенно интересны низкоуглеродные технологии, поскольку они соответствуют целям «Биоциклическозеленой экономической модели», инициатором которой являются члены Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в которой состаят Таиланд и Россия. Кроме того Вонгсинсават рассказал о заинтересованности королевства в российской авиационной техники, а также заявил о готовности поставлять в Россию автозапчасти.

Как писал сайт KP.RU, посол Таиланда заявил, что президент России Владимир Путин будет желанным участником саммита АТЭС, который пройдет в ноябре 2022 года в Бангкоке. Дипломат также напомнил, что в этом году исполняется 125 лет со дня установления дипломатических отношений России и Таиланда, и визит Путина станет памятным событием.