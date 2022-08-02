В России 2 августа 2022 выявлено 9 560 случаев заболевания коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 9 560 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные во вторник, 2 августа июля 2022, приводит Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно информации Оперштаба, наибольшее количество новых заболеваний зафиксировано в Москве, где за сутки заразились 2 765 человек. На втором месте по числу новых случаев Санкт-Петербург – там коронавирус выявили у 1 635 человек, на третьем месте Московская область – 310 новых пациентов.

Кроме того, за прошедшие сутки было подтверждено 48 летальных исходов. В связи с выздоровлением были выписаны 8 573 пациента. Также за сутки госпитализированы с коронавирусом 836 человек.

Таким образом, с начала пандемии COVID-19 в России заболели коронавирусом 18 622 103 человек, выздоровели 17 990 048. Жертвами инфекции стали 382 517 пациентов.

Как писал сайт KP.RU, а России нет резкого роста госпитализаций пациентов с коронавирусомю