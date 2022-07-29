В России нет резкого роста госпитализаций пациентов с коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

В России не фиксируется резкого роста госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Вместе с тем она призвала региона быть готовыми к оказанию помощи заболевшим.

«Мы не фиксируем резкого роста госпитализаций, однако все системы здравоохранения должны быть максимально готовы к оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией. Все необходимые рекомендации в регионах есть», – сказала вице-премьер на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

Как напомнила Голикова, коронавирус может провоцировать различные осложнения, но в основном болезнь проходит в легкой форме. Она призвала россиян максимально бережно относиться к своему здоровью и обращаться к врачам при первых признаках простудных заболеваний, а также не забывать про вакцинацию.

Напомним, Роспотребнадзор не видит необходимости возвращать COVID-ограничения.

Как писал сайт Kp.ru, за минувшие сутки на территории России врачи выявили 11 422 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.