Зеленский предложил рассмотреть замену памятника Екатерине II статуей порноактера

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил властям Одессы рассмотреть вопрос сноса памятника Екатерине II и установке на этом месте статуи американского актера Билли Херрингтона, который в 1990-х годах отметился съемками в порнофильмах. Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.

Соответствующая инициатива озвучена в петиции, направленной президенту Незалежной.

"Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией", - подчеркнул Зеленский, добавив, что необходимо "очищать" украинское пространство от "имперского и советского" наследия.

Как ранее писал сайт kp.ru, на замену Екатерине II предлагается проект памятника, где актер Билли Херрингтон будет сидеть за барной стойкой с бутылкой пива. Авторы петиции также выразили мнение, что Екатерина II – "дискуссионная историческая личность, которая своими действиями причинила большой урон украинской государственности и культуре".