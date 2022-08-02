Первое судно с украинским зерном из Одессы успешно прошло по «зерновому коридору»

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Судно Razoni с украинским зерном, ранее покинувшее порт Одессы, успешно прошло «зерновой коридор» и направляется в ливанский порт Триполи. Информацию об этом распространило издание Ukrainian Shipping Magazine.

«Судно пройдет пролив Босфор и направится в порт Триполи (Ливан)», - отмечается в сообщении.

Предполагается, что в ночь на 3 августа 2022 года судно прибудет в Стамбул. Там оно будет досмотрено представителями всех участников и гарантов «зерновой сделки». В частности, сухогруз досмотрят делегации Турции, Украины, России и ООН.

Ранее сообщалось, что подписание «зерновой сделки» о вывозе украинского зерна результатом пакетной инициативы генсека ООН Антониу Гутерриша, с которой тот приезжал в Москву. Глава Организации объединенных наций надеется, что данное соглашение может стать первым шагом к миру и благополучному завершению конфликта на Украине.