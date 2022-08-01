Первое судно с зерном вышло из порта Одессы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первое судно с зерном вышло из порта Одессы в понедельник, 1 августа. Об этом сообщает CNN Turk.

Как сообщает телеканал, сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне вышло из порта Одессы и в скором времени возьмет курс на Ливан. «Судно покинуло порт Одессы», - говорится в заявлении канала.

Днем ранее, 31 июля, министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе встречи с главой украинского военного ведомства Алексеем Резниковым сообщил о завершении технических работ по отгрузке зерна, отметив, что осталось только решить административные вопросы.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 1 августа, Министерство обороны Турции сообщило, что первое судно с зерном выйдет из украинского порта в 08:30 по московскому времени.

Напомним, 22 июля, Турция, Россия, Украина и Организация Объединенных Наций (ООН) подписали соглашение, в котором было сказано о вывозе зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения этого соглашения в Стамбуле был создан совместный координационный центр.