Российские войска уничтожили в ходе спецоперации шесть пусковых установок и 200 ракет РЗСО HIMARS

Реактивная система залпового огня «HIMARS» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине уничтожили шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, а также шесть пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS», – сказал глава Минобороны России на селекторном совещании.

Как сообщил Шойгу, за последние две недели были уничтожены 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW и 125 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Министр отметил, что бесконтрольные поставки Киеву западного вооружения серьезно угрожают безопасности региона.

Как писал сайт KP.RU, в конце июля Минобороны России заявило об уничтожении перевалочной базы с американскими боеприпасами к системам РСЗО HIMARS. Уничтоженная в ходе специальной военной операции на Украине база находилась в районе населенного пункта Богдановцы Хмельницкой области.