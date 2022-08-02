Умер ребенок, заразившийся вирусом Марбург в Гане

Заболевший лихорадкой Марбург ребенок скончался в Гане Фото: Мария ЛЕНЦ

Ребенок, который заразился лихорадкой Марбург, умер в Гане. Об этом сообщает агентство Reuters во вторник, 2 августа 2022 года. Информацию о смертельном исходе подтвердил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как ранее писал сайт KP.RU, в Роспотребнадзоре сообщили, что риск распространения в России лихорадки Марбург, два случая которой зарегистрировали в Гане, крайне низок.

В Российской Федерации случаев заболевания этой инфекцией не регистрировалось, и попадание этой болезни в нашу страну также крайне маловероятно в виду отсутствия прямого авиасообщения с Ганой.

Напомним, что вспышки лихорадки Марбург в прошлые годы также происходили в Уганде и Кении. Специального противовирусного лечения или вакцины от этого острого зоонозного заболевания пока не существует.