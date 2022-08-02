На Украине раскрыли, какие улицы с российскими названиями нужно переименовать

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В экспертном совете украинского Минкульта составили список топонимов с российскими названиями, которые, по мнению ведомства, необходимо переименовать по всей стране в первоочередном порядке.

В первую тройку списка включены улицы и другие объекты, названные в честь космонавта Юрия Гагарина, писателя Александра Пушкина и биолога Ивана Мичурина.

В министерстве поясняют, что названные в честь этих известных россиян топонимы власти городов и других населенных пунктов имеют право переименовать в срочном порядке.

Члены совета полагают, что значительное количество улиц названо в честь россиян, «чьи жизнь и деятельность по большому счету не имеют отношения к Украине». В связи с этим вопрос о переименовании таких улиц «затягивать не стоит».

Ранее во Львове и его пригороде по решению местных властей переименовали сразу 19 улиц, названия которых связаны с Россией. В частности, теперь вместо улицы Льва Толстого там будет улица кардинала Гузара, а вместо улицы Дагестанской – Гостомельская. Соответствующие решения приняты в рамках проводимой киевскими властями политики «дерусификации» топонимов с российскими названиями.