Тренер Юрий Семин прокомментировал возможный переход Алексея Миранчука в «Торино»

Алексея Миранчука пока не отпускают из "Аталанты". Фото: REUTERS

Полузащитник Алексей Миранчук в ближайшее время может сменить команду - футболист последние годы играл за "Аталанту" после перехода из "Локомотива". Новым же клубом Миранчука может стать команда "Торино", играющая в серии "А". Работавший с Миранчуком тренер Юрий Семин в интервью "КП-Спорт" поделился своим мнением по поводу перехода игрока в клуб из Турина.

- Клуб хороший, но результаты в последнее время команда не показывает, борется за то, чтобы остаться в лиге. Поэтому у Алексея предстоят достаточно большие сложности. Если в «Аталанте» была борьба за высокие места, то здесь борьба за то, чтобы не вылететь из Серии А. И там, и там сложно, - отметил Юрий Семин.

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что Роналду может досрочно покинуть "Манчестер Юнайтед", Семак удивился уходу Оздоева и Дзюбы из команды, а в ФК "Химки" рассказали про долги в клубе.