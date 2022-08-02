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Политика2 августа 2022 12:30

Украинские военные почти полностью уничтожили батальон 56-й бригады ВСУ

Батальон подвергся артиллерийскому обстрелу во время отступления
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Украинские военные почти полностью уничтожили батальон 56-й бригады ВСУ

Украинские военные почти полностью уничтожили батальон 56-й бригады ВСУ

Фото: REUTERS

Один из батальонов 56-й бригады Вооруженных сил Украины был почти полностью ликвидирован своими же войсками при отступлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован», – рассказал он во время брифинга.

Конашенков уточнил, что инцидент произошел в районе населенного пункта Пески.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады Вооруженных силу Украины при отступлении были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России.

По его словам, украинские солдаты отступали из села Покровского в Донецкой народной республике, когда по ним открыли огонь боевики теробороны, занимавшие позиции второго эшелона у населенного пункта Бахмутское.