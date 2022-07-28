Боевики теробороны Украины расстреляли остатки 15-го батальона ВСУ при отступлении

Украинские военные при отступлении погибли от пуль 118-й бригады территориальной обороны Украины Фото: REUTERS

Остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады Вооруженных силу Украины (ВСУ) при отступлении были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге в четверг, 28 июля 2022 года.

По его словам, украинские солдаты отступали из села Покровского в Донецкой народной республике (ДНР), когда по ним открыли огонь боевики теробороны, занимавшие позиции второго эшелона у населенного пункта Бахмутское.

Как ранее писал сайт kp.ru, военнослужащие Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили более 130 военных ВСУ ударом в Херсонской области, в результате чего батальон 60-й пехотной бригады украинский армии утратил боеспособность.

Напомним, власти Херсонской области объявили вознаграждение за добровольную сдачу оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов. Соответствующий указ подписан главой военно-гражданской администрации региона Владимиром Сальдо.