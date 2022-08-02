Самолет Нэнси Пелоси сел на Тайване

Нэнси Пелоси Фото: REUTERS

Самолет спикера конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя (Тайвань). К настоящему времени известно, что Пелоси вышла с борта.

Ранее KP.RU писал, что самолет Самолет Ненси Пелоси повернул в сторону Тайваня. Отмечалось, что борт летит над морем Сулавеси в западной части Тихого океана.

Ранее СМИ сообщали, что самолет Пелоси приземлится на Тайване 2 августа. Аэропорт тайваньской столицы Тайбэя "Таоюань" получил письмо с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах якобы для срыва визита Пелоси. Эвакуации из аэропорта на тот момент не объявлялось, но сотрудников призвали быть бдительными. При этом отмечалось, что прибытие Пелоси ожидается в другой тайбэйский аэропорт.

Также ранее китайский МИД подтвердил готовность КНР жестко ответить на визит Пелоси на Тайвань.

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию прибытия самолета Нэнси Пелоси на Тайвань, видео можно посмотреть здесь.