Россиянам рассказали, почему алкоголь и табак мешают похудеть Фото: Иван ВИСЛОВ

Нутрициолог сервиса доставки Grow Food Елена Свиридова рассказала, что алкоголь и табак задерживают воду в организме, повышают аппетит и ухудшают обмен веществ.

"Представьте, сколько лишних калорий вы потребите из самого алкоголя и из лишней еды. А если будете курить, то рискуете поправиться, даже при стандартном количестве пищи в день. К тому же эта привычка сильно портит тонус кожи и способствует появлению целлюлита", - рассказала она в беседе с "Газета.ru".

Специалист также предостерегла от слишком радикальных диет, таких как голодание на воде, рацион из кефира и яблок или питание один раз в день.

"Вы можете избавиться от лишних сантиметров за короткий срок, но когда вернетесь к привычному рациону, то рискуете набрать в два раза больше", - резюмировала врач.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что чем больше в алкоголе градусов, тем большая у него калорийность. Эксперт подчеркнула, что употребление спиртного может повлиять на аппетит, поскольку оно нарушает циркуляцию жидкостей в организме. Человек может начать есть гораздо больше и что попало, передает телеканал "360".

При этом врач-диетолог Алексей Ковальков не исключил, что если человек питается правильно, ведет здоровый образ жизни, то абсолютные запреты могут спровоцировать депрессивные состояния и отметил, что особенно вредны при похудении крепкие спиртные напитки, рассказывает "Российская газета"