Украинские боевики расстреляли автобус с гражданскими в Херсонской области

Михаил Мизинцев рассказал об очередной кровавой провокации киевского режима. Фото: Минобороны РФ.

В Херсонской области украинские боевики расстреляли автобус с гражданскими, которые эвакуировались на подконтрольные Киеву территории. Об этом сообщил во время брифинга во вторник 2 августа глава Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

«На участке дороги вблизи населенного пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории», - сообщил Мизинцев.

По словам представителя Минобороны, специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ вели фото- и видеофиксацию происходящего, чтобы использовать эти материалы для обвинения России в неизбирательных ударах по гражданскому населению.

«Подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права», - резюмировал Михаил Мизинцев.

Напомним, ранее киевские власти сообщили о намерении вывезти 220 тысяч человек с подконтрольной Украине части ДНР. Вице-премьер Верещук заявила, что эвакуация будет обязательной для всех жителей региона.

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